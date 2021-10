Siska • Hugo Kant • Faliba • Release Party “Mauvaise Graine” Makeda, 27 novembre 2021, Marseille.

Pour sa #releaseparty marseillaise siska partagera la scène du Makeda avec deux groupes aux saveurs très différentes mais à l’image de son univers éclectique: Hugo Kant et Faliba! Le groupe Faliba ouvrira la soirée et vous plongera dans la musique d’Afrique de l’ouest, des musiciens talentueux qui vous mettront en transe avant d’enchaîner sur le concert de siska,remplie d’une une énergie débordante contenue pendant une trop longue année passée à créer enfermés dans des studios capitonnés et des salles vides. Elle vous présentera pour la première fois sur scène à Marseille son nouvel album “Mauvaise Graine” et c’est Hugo kant qui clôturera la soirée avec son trip-hop dansant et raffiné! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ????????????? Release Party “Mauvaise Graine” SISKA + HUGO KANT + FALIBA 21h-03h // 8€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud Le Makeda // 103 rue Ferrari, 13005 Marseille ????????????? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?◆ Siska Second album de Siska, sorti le 24 septembre, Mauvaise Graine c’est l’histoire d’une artiste libre, sauvage et décomplexée, qui ose chanter en français pour la première fois de sa carrière. Bien plus sombre que son prédécesseur, ce disque entre trip hop, arrangements électroniques et future-soul, cristallise l’état d’esprit de la chanteuse tiraillée entre le soleil et la lune et offre un voyage introspectif dans les profondeurs de son âme. Un véritable rollercoaster émotionnel. Pour accompagner son interprétation intense, elle s’est entourée de son acolyte de Watcha Clan, Suprem Clem aka Adelo Basileus et du batteur Jessy Rakotomanga. Brillante de spontanéité, sensuelle, et toujours sincère, Siska assume désormais pleinement qui elle est, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Sa musique n’en est que plus belle. [https://www.youtube.com/channel/UCRkCzGTykZfpH2Lnku1b_oQ](https://www.youtube.com/channel/UCRkCzGTykZfpH2Lnku1b_oQ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ◆ Hugo Kant Trip hop, jazz, groove, hip-hop, électro, world, classique, le compositeur multi-instrumentiste aborde tous les styles avec un égal bonheur et les fusionne dans une musique métissée dynamique et émouvante. Sa musique circule à travers le monde et l’amène à collaborer avec Chinese Man, Ancient Astronauts, The Herbaliser… En 2020 sort son 4ème album « Far From Home». (Bellring) [https://www.youtube.com/watch?v=5siuIMff4sY](https://www.youtube.com/watch?v=5siuIMff4sY) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ◆ Faliba Afro-Jazz, Afro-Beat, traditionnels mandingues revisités, chansons world douces ou épicées … Faliba est une fusion harmonieuse et détonante, Une invitation à danser… C’est un quatuor énergique et singulier, puisant ses inspirations dans les musiques d’Afrique de l’ouest. Nous avons arrangé, pour vous, des traditionnels à notre goût : – Prenez des mélodies de n’goni et des chants en bambara – Entremêlés de riffs de guitare électrique – Auxquels on ajoute une teinte cuivrée de sax – Saupoudrez le tout avec une batterie Afro-Jazz-funky… Et vous obtiendrez ce cocktail qui déménage !! Une invitation au voyage… [https://www.faliba.fr/videos](https://www.faliba.fr/videos) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ◆ Règles sanitaires • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète(????̀? 7 ????? ???? 2 ?????????? ?? 4 ???????? ???? ????????? ??????). -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

