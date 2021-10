Aubagne Espace Art et Jeunesse Aubagne, Bouches-du-Rhône Siska + Hugo Kant Espace Art et Jeunesse Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Espace Art et Jeunesse, le jeudi 21 octobre à 20:00

Siska sera jeudi sur La Scène des Aires Saint-Michel (Espace Art et Jeunesse) à Aubagne lors d’une soirée où la chanteuse de Watcha Clan présentera son nouvel album solo « Mauvaise Graine ». Au carrefour d’influences plurielles, entre future soul et trip hop, Siska distille de sa voix singulière une intimité sensible, fragile et forte. Un concert sur un plateau partagé avec le talentueux Hugo Kant en première partie. Ouverture de soirée à 20h – Tarif 6€ – Billetterie en Ligne du Théâtre Comoedia – Renseignements et réservations 04 42 18 19 88

Espace Art et Jeunesse 164 Chemin de St Michel, 13400 Aubagne

2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T23:00:00

