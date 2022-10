Siska + Guest – Carte blanche à Siska

2022-12-10 20:30:00 – 2022-12-10 EUR 12 12 Siska & Guest, en mode intime



Karine est une graine, une graine d’artiste. Bonne graine ou mauvaise graine ? D’ailleurs qu’elle est la différence entre les deux ? Depuis les premiers bourgeons de Sista K à la fin du siècle dernier dans la moiteur d’un sound-system marseillais siglé Watcha Clan, à son émancipation, son affirmation ; Siska – tel qu’on l’appelle depuis 5 ans – n’a eu de cesse de lutter pour que la mauvaise ne prenne le pas sur la bonne, qu’elle lui laisse la place pour s’épanouir et donner ses meilleurs fruits.



Ce chemin, ce combat avec elle-même, qui lui vaut de revenir à chaque fois avec une audace nouvelle, une envie d’aller plus loin, d’expérimenter encore et encore, n’a rien d’un long fleuve tranquille. Son cours n’est pas à sens unique. Rien n’est jamais gagné et c’est aussi grâce à la solidité de ses fondations (Clem a.k.a Adelo Basileus aux sons, Soupa Ju au management chez VLB) que la chanteuse peut affronter ses propres revers de manche et continuer à toujours aller de l’avant.



Sur ce dernier album, sa voix parcourt tous les chants / tous les champs de l’intime, de l’infiniment petit au démesurément grand ! Prends-en d’la graine ! Pop hybride.

