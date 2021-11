Siska Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 4 décembre 2021, La Ciotat.

“A la rentrée 2016, Siska avait débarqué en solo avec la parution de son premier disque du nom d’A Woman’s Tale (chroniqué ici). En s’échappant de Watcha Clan, la chanteuse marseillaise a réussi à sortir de la norme avec son mélange de trip-hop, de folk et de soul. Une fusion que l’on retrouve encore plus raffinée avec son successeur tant attendu du nom de Mauvaise Graine. Avec ses huit nouveaux titres, Siska affiche sa facette attachante et irrésistible. C’est en combinant donc trip-hop, arrangements électroniques et future-soul digne de Hiatus Kaiyote qui se font ressentir notamment dès l’entrée en matière nommée « Bad Seed » mais aussi sur « Just Today » qu’elle compte nous faire frissonner comme personne. Et mission accomplie d’ailleurs.” (Les oreilles curieuses) Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition (20 places max) Concert à 21h30 Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

