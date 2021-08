Siska Bar des Amis, 28 août 2021, Marseille.

Siska

Bar des Amis, le samedi 28 août à 18:30

Afro beat, hip-hop, soul ou même reggae … Siska est inclassable et ne se fixe aucune limite. Touche-à-tout, elle est avant tout une exploratrice dont le seul but est d’être la plus sincère possible, cap qu’elle a décidé de pousser plus loin encore avec ce second album « Mauvais Graine ».

Entrée libre

♫♫♫

Bar des Amis 23 avenue de la Pointe Rouge, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T21:00:00