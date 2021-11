Sentheim Sentheim Haut-Rhin, Sentheim Sirops de légumes médicinaux Sentheim Sentheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-12-18 10:30:00 – 2021-12-18 12:00:00

Sentheim Haut-Rhin Sentheim EUR Les pouvoirs du sirop ! Les sirops sont des remèdes ancestraux entièrement naturels. Venez découvrir comment les préparer avec des plantes et des légumes médicinaux à travers une balade dans le jardin suivie d’un atelier où chacun pourra repartir avec son sirop et de bonnes recettes. Venez découvrir comment les préparer avec des plantes et des légumes médicinaux à travers une balade dans le jardin suivie d’un atelier où chacun pourra repartir avec son sirop et de bonnes recettes. +33 3 89 66 19 99 Les pouvoirs du sirop ! Les sirops sont des remèdes ancestraux entièrement naturels. Venez découvrir comment les préparer avec des plantes et des légumes médicinaux à travers une balade dans le jardin suivie d’un atelier où chacun pourra repartir avec son sirop et de bonnes recettes. Sentheim

