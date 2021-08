Sirop-philo Les Hôpitaux-Neufs, 25 août 2021, Les Hôpitaux-Neufs.

7 EUR pour les 5-10 ans (limite non stricte), un nouveau partenariat avec “l’arbre à papotes”, super projet mené par Anne-Laure. Quand les dessins animés les pus célèbres nous offrent de grands moments de philosophie, pourquoi ne pas en profiter pour laisser les enfants s’exprimer sur leurs sujets préférés! Et pour cette fois : c’est quoi l’amour et l’amitié? Partager des idées, s’écouter et apprendre à respecter les idées de chacun. 7€ boisson comprise (6 par personne pour les fratries), sur inscription.

levertclair@sfr.fr +33 7 71 26 90 52 https://www.le-vert-clair.fr/

