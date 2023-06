Église Saint-Étienne Sirod, 29 juin 2023, Sirod.

Sirod,Jura

L’église Saint-Étienne de Sirod est une église datant du 12ème siècle, inscrite aux monuments historiques depuis 1946..

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The church of Saint-Etienne de Sirod is a church dating from the 12th century, listed as a historical monument since 1946.

La iglesia de Saint-Etienne de Sirod es una iglesia del siglo XII, catalogada como monumento histórico desde 1946.

Die Kirche Saint-Étienne de Sirod ist eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die seit 1946 als historisches Monument eingetragen ist.

