Sireuil en fête Sireuil Les Eyzies, 26 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

L’association de chasse le Croc Noir organise la fête à Sireuil avec au programme: grillades, vide grenier, pétanque, rampeau et animation musicale..

2023-08-26 fin : 2023-08-26

Sireuil

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Croc Noir hunting association organizes a festival in Sireuil, with grills, a garage sale, pétanque, rampeau and musical entertainment.

La asociación de caza Croc Noir organiza una fiesta en Sireuil, con un programa que incluye barbacoas, venta de garaje, petanca, rampeau y animación musical.

Die Jagdgesellschaft Croc Noir organisiert ein Fest in Sireuil mit Grillfleisch, Flohmarkt, Boulespiel, Rampeau und musikalischer Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère