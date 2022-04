Sirènes & Sinfonia Biarritz, 18 juin 2022, Biarritz.

Sirènes & Sinfonia Gare du Midi Avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-06-18 – 2022-06-18 Gare du Midi Avenue Maréchal Foch

Biarritz 64200

Sirènes : puisant dans les traits changeants des sirènes de légende, M. Harriague superpose et détourne les mythes pour nous parler de ce qui lui tient profondément à cœur. L’océan d’abord, fascinant, menaçant et menacé, avec lequel il entretient depuis l’enfance une intimité. Entre humour et gravité, son odyssée chorégraphique révèle une humanité embarquée par les sirènes du « progrès » dans une aventure qu’elle ne maîtrise pas. Sous le regard de l’Homme, le naufrage est imminent, comme sur la mer démontée qui menace Ulysse et ses marins, rejoignant ici la danse exaltée de la Folia.

Sinfonia peut être regardée comme une pièce de circonstance. Sur une partition de Luciano Berio considérée comme un monument de la musique des années 60, il y est surtout question de frontière, barrière et limite.

Sirènes : puisant dans les traits changeants des sirènes de légende, M. Harriague superpose et détourne les mythes pour nous parler de ce qui lui tient profondément à cœur. L’océan d’abord, fascinant, menaçant et menacé, avec lequel il entretient depuis l’enfance une intimité. Entre humour et gravité, son odyssée chorégraphique révèle une humanité embarquée par les sirènes du « progrès » dans une aventure qu’elle ne maîtrise pas. Sous le regard de l’Homme, le naufrage est imminent, comme sur la mer démontée qui menace Ulysse et ses marins, rejoignant ici la danse exaltée de la Folia.

Sinfonia peut être regardée comme une pièce de circonstance. Sur une partition de Luciano Berio considérée comme un monument de la musique des années 60, il y est surtout question de frontière, barrière et limite.

+33 5 59 22 44 66

Sirènes : puisant dans les traits changeants des sirènes de légende, M. Harriague superpose et détourne les mythes pour nous parler de ce qui lui tient profondément à cœur. L’océan d’abord, fascinant, menaçant et menacé, avec lequel il entretient depuis l’enfance une intimité. Entre humour et gravité, son odyssée chorégraphique révèle une humanité embarquée par les sirènes du « progrès » dans une aventure qu’elle ne maîtrise pas. Sous le regard de l’Homme, le naufrage est imminent, comme sur la mer démontée qui menace Ulysse et ses marins, rejoignant ici la danse exaltée de la Folia.

Sinfonia peut être regardée comme une pièce de circonstance. Sur une partition de Luciano Berio considérée comme un monument de la musique des années 60, il y est surtout question de frontière, barrière et limite.

mbb

Gare du Midi Avenue Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-02-28 par