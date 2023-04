Sortie Natura 2000 : Les mines d’Estaing, à partir de l’orée du bois de la Curadère SIREIX, 27 juillet 2023, Sireix.

Cette randonnée facile (9,5 km, 380 m de dénivelé positif) permet de découvrir l’environnement géologique des mines d’Estaing ainsi que de nombreux vestiges de l’exploitation au début du XXème siècle des filons métallifères (plomb, zinc) mis en place il y a environ de 450 millions d’années. Les randonneurs profiteront de très beaux panoramas sur le pic du Midi d’Arrens, le Petit et le Grand Gabizos vers l’ouest, et vers le nord sur le chaînon du Pibeste.

Prévoir le pique-nique, de l’eau, et le nécessaire de randonnée pour la journée (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire.

2023-07-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

SIREIX Village

Sireix 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



This easy hike (9,5 km, 380 m of positive difference in altitude) allows to discover the geological environment of the Estaing mines as well as numerous vestiges of the exploitation at the beginning of the XXth century of the metalliferous veins (lead, zinc) set up approximately 450 million years ago. The hikers will benefit from very beautiful panoramas on the pic du Midi d’Arrens, the Petit and the Grand Gabizos towards the west, and towards the north on the chain of the Pibeste.

Bring a picnic, water, and the necessary equipment for the day (good walking shoes, sun/rain protection, hat, windbreaker).

Registration required

Esta excursión fácil (9,5 km, 380 m de desnivel positivo) permite descubrir el entorno geológico de las minas de Estaing, así como numerosos vestigios de la explotación de las vetas metalíferas (plomo, zinc) establecidas a principios del siglo XX, hace aproximadamente 450 millones de años. Los excursionistas disfrutarán de hermosas vistas del Pic du Midi d’Arrens, los Petit y Grand Gabizos al oeste, y al norte la cordillera de Pibeste.

Lleve un picnic, agua y el equipo necesario para la jornada (buen calzado para caminar, protección contra el sol y la lluvia, gorra, cortavientos).

Inscripción obligatoria

Auf dieser leichten Wanderung (9,5 km, 380 m positiver Höhenunterschied) entdecken Sie die geologische Umgebung der Minen von Estaing sowie zahlreiche Überreste des Abbaus der vor etwa 450 Millionen Jahren entstandenen metallhaltigen Adern (Blei, Zink) zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Wanderer genießen wunderschöne Ausblicke auf den Pic du Midi d’Arrens, den Petit und den Grand Gabizos im Westen und im Norden auf die Bergkette des Pibeste.

Nehmen Sie ein Picknick, Wasser und die Wanderausrüstung für den Tag mit (gute Wanderschuhe, Sonnen-/Regenschutz, Hut, Windjacke).

Mit obligatorischer Anmeldung

