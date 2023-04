Sortie Natura 2000 : les coins reculés du massif du Cabaliros Cabane d’Artigue Det Mi, 25 juillet 2023, Sireix.

Nous traverserons une belle sapinière aux odeurs boisés où le chant du Pic noir viendra bercer notre balade …. Nous aurons l’occasion de discuter de cette espèce ainsi que d’autres espèces forestières (Chouette de Tengmalm, Grand Tétras, Buxbaumie verte…). Nous traverserons un cours d’eau bordé par une zone humide où la sphaigne, cette mousse fascinante, tapisse les abords. Nous terminerons notre déambulation au milieu des landes typiques des zones montagnardes avec une vue imprenable sur les Gabizos..

2023-07-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

Cabane d’Artigue Det Mi SIREIX

Sireix 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



We will cross a beautiful fir forest with woody smells where the song of the black woodpecker will come to rock our walk. We will have the opportunity to discuss this species as well as other forest species (Tengmalm’s Owl, Capercaillie, Green Buxbaumia?). We will cross a watercourse bordered by a wetland where sphagnum moss, a fascinating moss, covers the surroundings. We will finish our walk in the middle of the typical moors of the mountainous zones with an impregnable view on the Gabizos.

Atravesaremos un hermoso bosque de abetos con olor a madera donde el canto del Pito negro arrullará nuestro paseo. Tendremos ocasión de hablar de esta especie, así como de otras especies forestales (lechuza de Tengmalm, urogallo, buxbaumie verde…). Cruzaremos un arroyo bordeado por un humedal donde el musgo esfagno, un musgo fascinante, cubre las orillas. Terminaremos nuestro paseo en medio de los páramos típicos de las zonas de montaña con una impresionante vista de los Gabizos.

Wir durchqueren einen schönen Tannenwald mit holzigen Gerüchen, wo der Gesang des Schwarzspechts unseren Spaziergang begleiten wird. Wir werden Gelegenheit haben, über diesen Vogel und andere Waldarten zu sprechen (Raufußkauz, Auerhuhn, Grüne Buxbaumie?). Wir überqueren einen Wasserlauf, der von einem Feuchtgebiet gesäumt wird, in dem das faszinierende Moos Sphagnum die Umgebung bedeckt. Wir beenden unsere Wanderung inmitten der typischen Heidelandschaft der Bergregionen mit einem atemberaubenden Blick auf die Gabizos.

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65