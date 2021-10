Sirbalalaïka Espace Marcel Carné, 14 novembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Sirbalalaïka

Espace Marcel Carné, le dimanche 14 novembre à 16:00

Le Sirba Octet présente son programme qui rassemble les standards de la musique russe, tzigane et klezmer et invite à cette occasion le soliste Alexeï Birioukov à la balalaïka. Après avoir tourné son clip dans nos murs, le Sirba Octet revient nous dévoiler son programme, symbole musical de Russie. Ce voyage orchestral se déroule autour de neuf musiciens, issus pour la plupart de l’Orchestre de Paris, et nous présente des musiques imaginées pour danser, aux tempos lents ou endiablés épousant aussi bien les sentiments mélancoliques ou joyeux de cet immense Est Européen. Un programme plein de vitalité et d’émotions.

Tarif B

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T17:30:00