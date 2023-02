SIRBA OCTET ET BALALAIKA POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER HOTEL DE VILLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Assistez au concert de Sirba Octet le Lundi 20 mars 2023 au profit du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Accompagné de balalaïka, ils enchanteront les Salons de l'Hôtel de Ville de Paris.Pour sa 19ème édition, c'est le groupe Sirba Octet qui enchantera les Salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Accompagnés de balalaïka, ils proposeront leur nouveau programme, Sirbalalaïka, symbole musical de Russie. Dans Sirbalalaïka, le Sirba Octet choisit de rassembler les standards de la musique russe, tzigane et klezmer, et invite le soliste AlexeÏ Birioukov pour quelques titres indissociables de la culture populaire. Le programme Sirbalalaïka tire son origine du nouvel opus Sirba Orchestra! paru en mai 2018 chez le prestigieux label Deutsche Grammophon et enregistré avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Christian Arming. Ce voyage orchestral se resserre dans Sirbalalaïka autour de neuf musiciens pour lesquels Cyrille Lehn, fidèle arrangeur du Sirba Octet, retranscrit pour ces musiciens issus pour la plupart de l'Orchestre de Paris, la richesse de cette musique souvent orale venue des peuples d'Europe de l'Est. Assistez à ce concert dans les magnifiques Salons de l'Hôtel de Ville de Paris le Lundi 20 mars 2023 à 20h

