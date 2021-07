Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Sirba Octet & Balalaïka L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Sirba Octet & Balalaïka L’Azimut – Théâtre La Piscine, 7 juin 2022-7 juin 2022, Châtenay-Malabry. Sirba Octet & Balalaïka

L’Azimut – Théâtre La Piscine, le mardi 7 juin 2022 à 20:30

Voir un concert du Sirba Octet, c’est comme passer une soirée en famille : réunis autour d’une passion commune pour les musiques de l’Est, ces musiciens de haut vol sont d’une générosité sans pareille ! Un concert endiablé qui donne envie de danser !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

SIRBALALAÏKA L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T20:30:00 2022-06-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry