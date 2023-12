Marché de Siradan SIRADAN Siradan, 4 décembre 2023, Siradan.

Siradan,Hautes-Pyrénées

Marché à Siradan.

Tous les 1er dimanche du mois.

Pain, crêpes, gaufres, charcuterie, conserves fromages,bières et vin, miel, légumes, pâtisseries orientales….

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . .

SIRADAN place du village

Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Market in Siradan.

Every 1st Sunday of the month.

Bread, pancakes, waffles, cold meats, preserved cheeses, beer and wine, honey, vegetables, oriental pastries…

Mercado de Siradan.

El primer domingo de cada mes.

Pan, tortitas, gofres, embutidos, quesos en conserva, cerveza y vino, miel, verduras, repostería oriental…

Markt in Siradan.

Jeden 1. Sonntag im Monat.

Brot, Crêpes, Waffeln, Wurstwaren, Käsekonserven, Bier und Wein, Honig, Gemüse, orientalische Backwaren…

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65