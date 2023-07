Marché Nocturne SIRADAN Siradan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Siradan Marché Nocturne SIRADAN Siradan, 21 juillet 2023, Siradan. Siradan,Hautes-Pyrénées Marché nocturne artisanal et gourmand. Concert gratuit à 20h : HONEY MOON PHASE. Restauration sur place..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 . .

SIRADAN place du village

Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Night-time craft and gourmet market. Free concert at 8pm: HONEY MOON PHASE. Catering on site. Mercado nocturno de artesanía y productos gourmet. Concierto gratuito a las 20:00: HONEY MOON PHASE. Catering in situ. Nächtlicher Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt. Gratiskonzert um 20 Uhr: HONEY MOON PHASE. Verpflegung vor Ort. Mise à jour le 2023-07-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Siradan Autres Lieu SIRADAN Adresse SIRADAN place du village Ville Siradan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville SIRADAN Siradan

SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siradan/