3ème édition – Festival Kino Pyrénéus A la salle des fêtes, 21 août 2023, Siradan.

Cet été participez au 3ème festival Kino Pyrénéus du 21 au 26 août à Siradan !

Un festival de création marathon, où les participants vont réaliser différents court-métrages en deux fois trois jours !

« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant! ».

A la salle des fêtes SIRADAN

Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



This summer participate in the 3rd Kino Pyreneus festival from August 21st to 26th in Siradan !

A festival of creation marathon, where participants will make different short films in two times three days!

« Do well with nothing, do better with little, but do it now! »

Este verano, ¡participe en el 3er festival Kino Pyreneus del 21 al 26 de agosto en Siradan!

¡Un festival de creación maratoniano, en el que los participantes realizarán diferentes cortometrajes en dos tiempos de tres días!

« Hazlo bien con nada, hazlo mejor con poco, ¡pero hazlo ya!

Nehmen Sie diesen Sommer am 3. Festival Kino Pyrénéus vom 21. bis 26. August in Siradan teil!

Ein Marathon-Kreationsfestival, bei dem die Teilnehmer in zwei mal drei Tagen verschiedene Kurzfilme drehen werden!

« Aus nichts etwas Gutes machen, aus wenig etwas Besseres machen, aber es jetzt tun! »

