Paris Place Alphonse Allais Paris Sir CYRANO d’après Cyrano de Bergerac d’Edmond de Rostand Place Alphonse Allais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sir CYRANO d’après Cyrano de Bergerac d’Edmond de Rostand Place Alphonse Allais, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Dans le cade le l’hyper festival La Relève Bariolée vous invite à venir découvrir une Roxane aime Christian. Christian aime Roxane. Le problème c’est que Cyrano aime aussi Roxane. Se trouvant trop laid pour elle, Cyrano aide Christian à courtiser Roxane en lui soufflant chacune de ses répliques et courriers.. Création collective Mise en scène Aurélie Toucas, Avec Fanny Chasseloup, Brice Ormain et Zacharie Saal. Spectacles -> Théâtre Place Alphonse Allais Place Alphonse Allais Paris 75020

11 : Pyrénées (282m) 2 : Couronnes (424m)

Contact :La Relève Bariolée Spectacles -> Théâtre Ados;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-29T18:00:00+02:00_2021-07-29T19:00:00+02:00

Aurélie Toucas

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Alphonse Allais Adresse Place Alphonse Allais Ville Paris lieuville Place Alphonse Allais Paris