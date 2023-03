Sir Chloé+ 1ère partie LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 9 juin 2023, PARIS.

RADICAL PRODUCTION (lic.2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente ce concert. SIR CHLOE+ 1ère partieI Am The Dog, le premier album de Sir Chloe – le projet de la chanteuse, compositrice et guitariste Dana Foote – est prévu pour le 19 mai via Atlantic Records. “Hooves”, le premier single de l’album, est déjà disponible. De plus, après avoir confirmé sa participation à une tournée américaine l’été prochain avec Phoenix et Beck, Sir Chloe annonce une tournée en Europe en mai et juin. Cette tournée passera par le Trabendo à Paris le 09 juin.Réalisé avec le producteur John Congleton (Lana Del Rey, St. Vincent, Angel Olsen), et avec les contributions de Teddy Geiger (Caroline Polachek, Sylvan Esso, Lizzo) et Sarah Tudzin (Weyes Blood, Amen Dunes, Slowdive), I Am The Dog résume la nature paradoxale de Sir Chloe. Sur le plan thématique, l’album s’efforce de trouver le contrôle dans le chaos inné de la vie, soulignant et interrogeant cette tension, pour ensuite la déstabiliser et opter à nouveau pour le chaos. Ancré dans la voix émotionnelle et dynamique de Foote, l’album oscille entre expression et dissimulation, fétichisant le non-dit avec des paroles à la fois franches et ambiguës.Foote a créé Sir Chloe à l’université pour en faire son mémoire de fin d’études, et a écrit les premiers grands succès du groupe, “Michelle” – qui a été écouté plus de 180 millions de fois sur Spotify – et “Animal” sur le sol de sa chambre d’étudiante. Le reste des chansons de l’EP Party Favors, sorti en 2020, a été enregistré dans un entrepôt que le groupe a transformé en espace d’enregistrement avec seulement 100 dollars et une volonté sans faille. Après le succès de l’EP et de deux singles supplémentaires en 2022, le groupe – qui se compose de Dana Foote, Emma Welch, Teddy O’Mara, Palmer Foote et Austin Holmes – a fait une tournée des grandes salles de concert avec Portugal. The Man et alt-J, fait la première partie des Pixies et a été la tête d’affiche de deux tournées aux États-Unis et en Europe, avec des dates à guichets fermés à New York, Los Angeles, Londres, Paris, Amsterdam et plus encore.

I Am The Dog, le premier album de Sir Chloe – le projet de la chanteuse, compositrice et guitariste Dana Foote – est prévu pour le 19 mai via Atlantic Records. “Hooves”, le premier single de l’album, est déjà disponible. De plus, après avoir confirmé sa participation à une tournée américaine l’été prochain avec Phoenix et Beck, Sir Chloe annonce une tournée en Europe en mai et juin. Cette tournée passera par le Trabendo à Paris le 09 juin.

Réalisé avec le producteur John Congleton (Lana Del Rey, St. Vincent, Angel Olsen), et avec les contributions de Teddy Geiger (Caroline Polachek, Sylvan Esso, Lizzo) et Sarah Tudzin (Weyes Blood, Amen Dunes, Slowdive), I Am The Dog résume la nature paradoxale de Sir Chloe. Sur le plan thématique, l’album s’efforce de trouver le contrôle dans le chaos inné de la vie, soulignant et interrogeant cette tension, pour ensuite la déstabiliser et opter à nouveau pour le chaos. Ancré dans la voix émotionnelle et dynamique de Foote, l’album oscille entre expression et dissimulation, fétichisant le non-dit avec des paroles à la fois franches et ambiguës.

Foote a créé Sir Chloe à l’université pour en faire son mémoire de fin d’études, et a écrit les premiers grands succès du groupe, “Michelle” – qui a été écouté plus de 180 millions de fois sur Spotify – et “Animal” sur le sol de sa chambre d’étudiante. Le reste des chansons de l’EP Party Favors, sorti en 2020, a été enregistré dans un entrepôt que le groupe a transformé en espace d’enregistrement avec seulement 100 dollars et une volonté sans faille. Après le succès de l’EP et de deux singles supplémentaires en 2022, le groupe – qui se compose de Dana Foote, Emma Welch, Teddy O’Mara, Palmer Foote et Austin Holmes – a fait une tournée des grandes salles de concert avec Portugal. The Man et alt-J, fait la première partie des Pixies et a été la tête d’affiche de deux tournées aux États-Unis et en Europe, avec des dates à guichets fermés à New York, Los Angeles, Londres, Paris, Amsterdam et plus encore.

