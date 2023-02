Sir Andras Schiff – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 26 février 2023, PARIS.

Sir Andras Schiff – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 16:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 44.0 à 99.0 euros.

SIR ANDRÁS SCHIFFMozart, Schubert—————–Grande salle Pierre Boulez – PhilharmonieŒuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et Franz SchubertSir András Schiff, piano Programme: Frédéric ChopinNocturne op. 55 n° 1Marzukas op.6Polonaise-Fantaisie op. 61Polonaises op. 40Polonaise « Héroïque », op.53 Claude DebussySuite bergamasqueWolfgang Amadeus MozartSonate n°11 en la majeur KV 331 Karol SzymanowskiVariations op.3 Ennemi de l’emphase, exigeant et aristocratique, interprète reconnu depuis quarante ans de Mozart et Schubert, Sir András Schiff s’inscrit dans la lignée des philosophes et architectes du clavier. Sir András Schiff est l’un des trois prodigieux pianistes hongrois – avec Zoltan Kocsis et Deszö Ranki – à avoir émergé au début des années 70. Élève de Ferenc Rados, lauréat des concours Tchaïkovski et Leeds, il s’impose rapidement sur les plus importantes scènes internationales et enregistre une vaste discographie pour Decca puis ECM. Son répertoire, extrêmement vaste et diversifié, a pour socle principal la musique de Bach, dont il est un interprète éminent – et qu’il met un point d’honneur à jouer au début de chaque journée. Parmi les contemporains, son compatriote György Kurtag retient toute son attention. Rigoureuses, réfléchies, ses interprétations s’appuient sur une grande érudition, tandis que ses master classes témoignent de son attachement à transmettre. Il fait aujourd’hui briller le génie mozartien et l’art schubertien de la mélancolie. Production Piano**** Andras Schiff Andras Schiff

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

SIR ANDRÁS SCHIFF

Mozart, Schubert

—————–

Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et Franz Schubert

Sir András Schiff, piano

Programme :



Frédéric Chopin

Nocturne op. 55 n° 1

Marzukas op.6

Polonaise-Fantaisie op. 61

Polonaises op. 40

Polonaise « Héroïque », op.53

Claude Debussy

Suite bergamasque



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°11 en la majeur KV 331

Karol Szymanowski

Variations op.3

Ennemi de l’emphase, exigeant et aristocratique, interprète reconnu depuis quarante ans de Mozart et Schubert, Sir András Schiff s’inscrit dans la lignée des philosophes et architectes du clavier.



Sir András Schiff est l’un des trois prodigieux pianistes hongrois – avec Zoltan Kocsis et Deszö Ranki – à avoir émergé au début des années 70. Élève de Ferenc Rados, lauréat des concours Tchaïkovski et Leeds, il s’impose rapidement sur les plus importantes scènes internationales et enregistre une vaste discographie pour Decca puis ECM. Son répertoire, extrêmement vaste et diversifié, a pour socle principal la musique de Bach, dont il est un interprète éminent – et qu’il met un point d’honneur à jouer au début de chaque journée. Parmi les contemporains, son compatriote György Kurtag retient toute son attention. Rigoureuses, réfléchies, ses interprétations s’appuient sur une grande érudition, tandis que ses master classes témoignent de son attachement à transmettre. Il fait aujourd’hui briller le génie mozartien et l’art schubertien de la mélancolie.



Production Piano****

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici