Sir András Schiff / Bach / Clavier bien tempéré Philharmonie de Paris, 18 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Nous vous informons que Sir András Schiff et le Théâtre des Marionnettes de Salzburg ont dû être remplacés. Sir András Schiff interprétera seul les 48 préludes du Clavier bien tempéré de Johann Sebastien Bach le 9 décembre au Théâtre des Champs Elysées et le 18 décembre 2021 à la Philharmonie de Paris. On l’appelle le « petils fils de Bach » ou encore le « contemporain de Bach » Sir András Schiff a choisit à Paris deux salles iconiques ; le Théâtre des Champs-Elysées et la Philharmonie de Paris pour y jouer le 1 et 2 livre du clavier bien tempérée de Johann Sebastian Bach. Il reste aujourd hui interprète incomparable du Cantor de Leipzig dont Daniel Barenboim parle en ces termes « C’est…. par le niveau de sa mystérieuse identification à la musique de Bach qu’il est unique. Sans en perdre de vue le véritable style, il réussit à rendre contemporaine la musique de Bach et c’est pour cela qu’il a toute mon admiration et ma gratitude”.Premier livre des 48 préludes BWV 846 à BWV 869 – Mercredi 9 décembre au Théâtre des Champs Elysées – 20h00Second livre des 48 préludes BWV 870 à BWV 893 – Samedi 18 décembre à la Philharmonie de Paris – 20h30

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

