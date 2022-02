Sioule Run Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Sioule Run Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2 juillet 2022

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 18:30:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier EUR Parcours sportif pédestre dans le cadre de la Sioule en fête, découverte festif, ludique sous forme de parc d’attractions géant comprenant des jeux et structures gonflables. Parcours de 5 km, à partir de 6 ans.

Ouverture des réservations le 1er mars. +33 4 70 45 32 73 Saint-Pourçain-sur-Sioule

