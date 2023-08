Randonnée Nocturne: Contes au Claire de Lune Siorac-en-Périgord, 1 septembre 2023, Siorac-en-Périgord.

Siorac-en-Périgord,Dordogne

L’association tout conte Fée et l’écho organise « Contes au Claire de Lune » le 1er Septembre à 21h

Une randonnée nocturne avec des contes pour rire, des contes pour rêver. . .

Réservation obligatoire au 06 32 69 86 27.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association tout conte Fée et l’écho organizes « Contes au Claire de Lune » on September 1st at 9pm

An evening walk with tales to laugh at, tales to dream about … .

Reservations required on 06 32 69 86 27

La asociación tout conte Fée et l’écho organiza « Contes au Claire de Lune » el 1 de septiembre a las 21.00 h

Un paseo nocturno con cuentos para reír, cuentos para soñar… .

Imprescindible reservar en el 06 32 69 86 27

Der Verein tout conte Fée et l’écho organisiert « Contes au Claire de Lune » am 1. September um 21 Uhr

Eine Nachtwanderung mit Märchen zum Lachen, Märchen zum Träumen. …

Reservierung erforderlich unter 06 32 69 86 27

Mise à jour le 2023-08-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne