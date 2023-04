Fête communale « Village en Fête » le bourg Siorac-de-Ribérac Catégories d’Évènement: Dordogne

Fête communale « Village en Fête » le bourg, 21 juillet 2023, Siorac-de-Ribérac. Fête foraine traditionnelle : Vendredi : Marché gourmand musical avec des producteurs locaux. Restauration sur place. Samedi : Repas Jambon Braisé & Soirée dansante. Dimanche : Brocante-vide grenier, Banda en soirée & Grand Feu d’artifice pyrotechnique – Lundi : Soirée grillades & crêpes musical.

Traditional fair: Friday: Musical gourmet market with local producers. Catering on the spot. Saturday: Braised ham meal & Dance evening. Sunday : Flea market, Banda in the evening & Big fireworks display – Monday : Grill & pancake musical evening Feria tradicional: Viernes: Mercado gastronómico musical con productores locales. Catering in situ. Sábado: Comida de jamón cocido y noche de baile. Domingo: Mercadillo, Banda por la noche y Gran espectáculo de fuegos artificiales – Lunes: Noche de parrillada y tortitas con música Traditioneller Jahrmarkt: Freitag: Musikalischer Gourmetmarkt mit lokalen Produzenten. Verpflegung vor Ort. Samstag: Essen mit geschmortem Schinken & Tanzabend. Sonntag: Trödelmarkt, Flohmarkt, Banda am Abend & großes Feuerwerk – Montag: Musikalischer Grill- und Crêpesabend Mise à jour le 2023-02-08 par Val de Dronne

