RandoNoix – Boucle Sioniac-Queyssac – Sioniac Sioniac, 24 septembre 2023, Sioniac.

Sioniac,Corrèze

22kms, avec pause gourmande

Pique-nique tiré du Sac ( Apéro Queyssac)

Possible seulement 12kms – le matin.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

Sioniac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



22kms, with a gourmet break

Picnic from the bag (Apero Queyssac)

Possible only 12kms – in the morning

22kms, con una pausa gastronómica

Picnic de la bolsa (Apéro Queyssac)

Posible sólo 12kms – por la mañana

22kms, mit einer Schlemmerpause

Picknick aus dem Rucksack (« Apéro Queyssac »)

Möglicherweise nur 12kms – am Morgen

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme