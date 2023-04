De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Sinzelles Blavozy Catégories d’Évènement: BLAVOZY

Haute-Loire . Bienvenue chez les belles rousses aux grandes cornes.

Découvrez notre élevage de vaches salers en agriculture biologique et visitez notre installation de séchage de foin en grange. contact@domainedesinzelles.com http://www.domainedesinzelles.com/ Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy

