Sinus & Disto Théâtre du Loup, 11 juin 2022, Les Acacias.

Sinus & Disto

du samedi 11 juin au dimanche 12 juin à Théâtre du Loup

### **SINUS & DISTO** **Un conte électro tout public** **par Elvett** ### **11 + 12 juin 2022** _Tout public, dès 4 ans / Durée 45 minutes_ – **Un lapin et un loup au Loup !** Sinus est un jeune lapin toujours enrhumé qui rêve d’être la star de la forêt. Disto est un vieux loup, producteur déchu en quête d’une renommée perdue. Tous deux solitaires et rejetés, ils traversent ensemble la forêt peuplée de sons étranges et tentent d’atteindre la célébrité. Mais c’est avant tout complicité et amitié qu’ils gagneront au bout du chemin. Ouvrez grand les oreilles, que vous soyez lapin ou non ! Né de la collaboration d‘Alain et Céline Frey (Elvett, Aloan), de Simon Aeschimann (Brico Jardin) et de Nicolas Frey, _Sinus & Disto_ fait découvrir aux plus petits l’univers de la musique électronique au travers d’un théâtre musical original. ‍Partant ‍d’un ‍conte ‍aussi ‍classique ‍que ‍déjanté, ‍le spectacle accompagne enfants ‍et ‍adultes ‍vers ‍l’infini ‍possible ‍des ‍nouvelles ‍technologies, ‍ses ‍curiosités, ‍ses ‍surprises ‍et ‍sa ‍poésie… tout en les sensibilisant ‍à ‍l’impact ‍du ‍son ‍sur ‍notre ‍perception ‍de ‍la ‍réalité. – Avec **Alain Frey**, **Céline Frey** et **Simon Aeschimann** – Samedi et dimanche à 17h – **+ d’infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](https://theatreduloup.ch/spectacle/sinus-et-disto/) +41 22 301 31 00

de CHF 10.- à CHF 25.-

Un conte électro tout public

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T17:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T17:00:00 2022-06-12T18:00:00