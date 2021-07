SINUO, salon national de l’itinérance douce Decize, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Decize.

SINUO, salon national de l’itinérance douce 2021-09-25 – 2021-09-26 Port de Decize Bassin de la Jonction

Decize 58300

3ème édition du salon national de l’itinérance douce “SINUO”.

Tous les deux ans, participez à SINUO, le seul événement national consacré aux modes de déplacements doux.

Réunissant les professionnels du bateau, du vélo et de la rando, les trois disciplines partageront pour les amateurs, leur vision des vacances et des loisirs.

Profitez des infrastructures du Village Portuaire de Decize, et rencontrez en un seul lieu les acteurs du marché des itinérances douces.

sinuo@ccsn.fr +33 3 73 15 00 07 http://www.sinuo.fr/

3ème édition du salon national de l’itinérance douce “SINUO”.

Tous les deux ans, participez à SINUO, le seul événement national consacré aux modes de déplacements doux.

Réunissant les professionnels du bateau, du vélo et de la rando, les trois disciplines partageront pour les amateurs, leur vision des vacances et des loisirs.

Profitez des infrastructures du Village Portuaire de Decize, et rencontrez en un seul lieu les acteurs du marché des itinérances douces.

dernière mise à jour : 2021-04-16 par