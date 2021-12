S’intégrer en Europe : Oxalá, Hopelijk, avec un peu de chance… Marseille 2e Arrondissement, 6 janvier 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Regards croisés du Portugal, de France et de Belgique.



En écho à l’exposition « Europa, Oxalá », l’Institut Jacques Delors et la Délégation en France de la Fondation Gulbenkian proposent une série de tables rondes sur le thème des politiques d’intégration en Europe, et plus particulièrement au Portugal, en Belgique et en France, les trois pays européens qui accueillent l’exposition.

