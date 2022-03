SINT GÉLY EN PISTE – “ROUTINE” DE LA COMPAGNIE ZID & “JUSTE UN SAUT” DE LA COMPAGNIE VADEAR Saint-Gély-du-Fesc, 12 mars 2022, Saint-Gély-du-Fesc.

Samedi 12 mars 2022 à 20h30

Au Spectacle sous chapiteau – Pole Jeunesse et Culture du Devois

Cirques, acrobaties, spectacles poétiques

Organisé par la municipalité, en partenariat avec le Centre des Arts du cirque Balthazar

Routine » est un solo acrobatique qui raconte la vie d’un jeune Marocain coincé dans sa chambre, dans un quartier populaire. Il tente de combattre l’ennui en dormant, mais rien n’y fait, il n’arrive même pas à trouver le sommeil. Il passe ses journées à tourner en rond, bloqué dans sa routine.

Cependant, « Routine » parle aussi d’espoir, de dépassement de soi, et pousse à essayer, avec comme seule richesse, le corps et le mental.

Première partie : Cie Vadear, Oussama Marrom Zaki, « Juste un saut », 15 minutes

Mât chinois et caisse en bois

Oussama Marrom Zaki exploite ses expériences personnelles, leurs dimensions physiques et psychologique dans son spectacle « Juste un saut ». Les questions d’identité et de légitimité sont soulevées par l’intermédiaire de Marrom, qui est un autre. Articulé autour de son mât chinois et une caisse en bois, Oussama tente de faire juste un saut après un événement bouleversant.

Cet artiste bénéficie du dispositif pépinière PEPS, dispositif d’insertion professionnelle des artistes de cirques émergents du CADC Balthazar.

› TARIFS : 5€ Gratuit pour les -12 ans

› BILLETTERIE OBLIGATOIRE Même pour les -12 ans, pensez à réserver !

› RÉSERVATION en mairie au Service Culture, Communication et Animation pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h, ou sur place le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.

