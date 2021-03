SINSÉMILIA (SAISON LE BASCALA), 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Bruguières.

SINSÉMILIA (SAISON LE BASCALA) 2021-10-09 21:00:00 – 2021-10-09 LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie

Bruguières Haute-Garonne Bruguières

18 EUR 18 26 En 2019, le groupe aux 10 disques d’or a sorti un nouvel album intitulé « A l’échelle d’une vie » et continue son chemin avec ce même goût pour les concerts spectaculaires qui fait sa force depuis toutes ces années.

En 2021, Sinsémilia célébrera ses 30 ans et 30 ans ça se fête!

Sinsémilia vient avec cette tournée anniversaire, célébrer l’incroyable aventure commencée en 1991 dans une rue de Grenoble.

30 ans plus tard, l’énergie et la passion sont toujours là, et l’envie de faire la fête avec le public peut-être encore plus grande.

