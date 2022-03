SIN’SAYA ET JUST GOSPEL EN CONCERT Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

SIN'SAYA ET JUST GOSPEL EN CONCERT Changé, 26 mars 2022, Changé.

2022-03-26

Changé Sarthe Changé Reprise des concerts pour les ensembles vocaux de l'école de musique CitéZarts ! ecoledemusique@sudestmanceau.com +33 2 43 40 05 82

