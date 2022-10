S’initier aux images en relief Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

S’initier aux images en relief Médiathèque Marguerite Yourcenar, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit Sur inscription Réservé au public mal voyant et aveugle

Toucher des images quand on ne voit pas, c’est possible ! Atelier Lire autrement Atelier consacré à l’Euro-Tactile, animé par Nadine Dutier de la Fédération des aveugles de France. Vendredi 18 novembre 2022 de 14h30 à 16h30 Sur inscription, réservé au public déficient visuel Salle d’animation jeunesse (niveau +1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

Euro-Tactile Représentaion du livre Euro-Tactile

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

S’initier aux images en relief Médiathèque Marguerite Yourcenar 2022-11-18 was last modified: by S’initier aux images en relief Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 18 novembre 2022 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris