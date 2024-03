S’initier à la théologie 6 : Marie-Caroline Bustarret : Fondements spirituels de la mission et discernement Facultés Loyola Paris Paris, mercredi 3 avril 2024.

S'initier à la théologie 6 : Marie-Caroline Bustarret : Fondements spirituels de la mission et discernement Conférence Mercredi 3 avril, 19h30 Facultés Loyola Paris

Avec le pape François, dans la dynamique de ses deux prédécesseurs, la mission de l’Eglise et des chrétiens est redevenue la grande affaire pastorale. Être disciple-missionnaire pour aller aux périphéries porter la joie de l’Evangile est un beau programme mais que recouvre-t-il au juste pour les chrétiens que nous sommes ? Dans une société où l’Eglise est en situation de diaspora et où elle montre des visages et des voix si différents, comment la théologie peut-elle nous aider à comprendre le débat entre mission et évangélisation – voire nouvelle évangélisation – comment repenser les missions ad intra et ad extra ?

… »Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18,8)

