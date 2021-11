Bordeaux Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde S’initier à la linogravure avec Récup’R Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

S’initier à la linogravure avec Récup’R Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, 3 décembre 2021, Bordeaux. S’initier à la linogravure avec Récup’R

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, le vendredi 3 décembre à 15:00

Dans le cadre de L’arbre en fête, Récup’R propose des modèles de linogravure en lien avec cette thématique. Alors, venez créer vos estampes de lino et échanger avec nous sur ces êtres vivants qui permettent notamment de maintenir les berges de la Garonne. Tout public à partir de 10 ans Gratuit sur inscription sur maisoneco.bordeaux-metropole.fr _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Découvrez cette technique de l'estampe, dérivée de la gravure sur bois.

