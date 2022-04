S’initier à la couture pendant les vacances Machin machine et Cie Paris Catégories d’évènement: île de France

S’initier à la couture pendant les vacances Machin machine et Cie, 2 mai 2022, Paris. Si vos enfants aiment bricoler, choisir des tissus , les assembler. S’ils rêvent de créer un coussin, une guirlande ou un premier vêtement, proposez leur d’apprendre à coudre

Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

payant Cinq jours pour découvrir la couture en fabriquant une déco pour sa chambre ou un premier vêtement Machin machine et Cie 9 rue du Transvaal Paris 75020 Contact : https://www.machinmachineetcie.com/ 06 15 99 54 48 machinmachineetcie@gmail.com https://www.machinmachineetcie.com/ Renseignements et réservation :s

Stage de couture pour enfants ( à partir de 7 ans) F.cartron

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Machin machine et Cie Adresse 9 rue du Transvaal Ville Paris lieuville Machin machine et Cie Paris Departement Paris

