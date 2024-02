SINGULIS, LA PENSÉE, LA POÉSIE THEATRE ANTOINE Paris, dimanche 7 avril 2024.

SINGULIS, LA PENSÉE, LA POÉSIE ET LE POLITIQUEDans le cadre de la 7ème édition du FESTIVAL PAROLES CITOYENNES Singulis, la pensée, la poésie et le politiqueDimanche 07 Avril 2024 à 19h Textes: Karelle Ménine et Jack RaliteConception et interprétation: Christian GononSpectacle créé le 14 octobre 2020 au Studio-Théâtre de la comédie FrançaiseAutrice: Karelle MénineLumières: Philippe LagrueMusique originale: Jérôme Destours Collaboration artistique: Alain Lenglet Le décor et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de la Comédie-FrançaiseAvec les voix d’Éric Ruf, Claude Mathieu, Véronique Vella, Thierry Hancisse, Anne Kessler, Sylvia Bergé, Éric Génovèse, Alain Lenglet, Florence Viala, Coraly Zahonero, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Françoise Gillard, Clotilde de Bayser, Jérôme Pouly, Laurent Stocker, Guillaume Gallienne, Michel Vuillermoz, Elsa Lepoivre, Christian Gonon, Julie Sicard, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian, Hervé Pierre, Bakary Sangaré, Pierre Louis-Calixte, Christian Hecq, Nicolas Lormeau, Gilles David, Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, Adeline d’Hermy, Jérémy Lopez, Clément Hervieu-Léger, Benjamin Lavernhe, Sébastien Pouderoux, Didier Sandre, Christophe Montenez, Nâzim Boudjenah, Danièle Lebrun, Jennifer Decker, Laurent Lafitte, Noam Morgensztern, Claire de La Rüe du Can, Anna Cervinka, Rebecca Marder, Pauline Clément, Dominique Blanc, Julien Frison, Gaël Kamilindi, Yoann Gasiorowski, Jean Chevalier, Élise Lhomeau, Birane Ba, Élissa Alloula, Clément Bresson, Marina Hands, Claïna Clavaron, et Georgia Scalliet, et celles des comédiennes et comédiens de la promotion 2019-2020 de l’académie de la Comédie-Française Salomé BenchimoTEXTE DE PRESENTATION : Dialogue avec Jack Ralite. Seul en scène. Dire les mots de Jack Ralite est une résistance. Une résistance à tous les renoncements. Culturel, politique, poétique… Une résistance puissante, entière et généreuse qui puise sa force dans une intelligence sensible de l’Humain. Une résistance avec pour seule arme le verbe et la clairvoyance des poètes. Leurs voix que l’on ne sait plus entendre. Un compagnonnage qui nous tire vers plus de hauteur. Antoine Vitez parlait de l’acteur qui mettait ses pas dans ceux du poète, comme un marcheur dans le sable qui met ses pieds dans les traces de celui qui le précède. Pour que le temps ne les efface pas. J’essaie de retrouver les sentiers de tous les combats, de toutes les révoltes de Jack Ralite. Je me glisse dans sa pensée comme dans un habit de lumière. À chaque carrefour je croise Aragon, Char, Hugo, Vilar, Saint-John Perse, Baudelaire…À la question toujours posée : Pourquoi écrivez-vous ? , la réponse du poète sera toujours la plus brève : Pour mieux vivre. CRITIQUES : Christian Gonon fait vibrer les mots, on ne peut plus actuels, de Jack Ralite Médiapart

Tarif : 21.00 – 52.40 euros.

Début : 2024-04-07 à 19:00

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75