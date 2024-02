Singulière Nogent-sur-Oise, vendredi 22 mars 2024.

Singulière Nogent-sur-Oise Oise

Dans un stand up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l’entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent. 2.52.5 2.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

9 Rue de la Félicité

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France lepalace@mairie-montataire.fr

L’événement Singulière Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2024-02-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise