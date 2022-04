SINGULARITIES TOUR Dijon, 21 avril 2022, Dijon.

SINGULARITIES TOUR Port du Canal La Péniche Cancale Dijon

2022-04-21 – 2022-04-21 Port du Canal La Péniche Cancale

Dijon Côte-d’Or

8 EUR Synapse sera en tournée en avril pour son nouvel album “Singularities”.

Synapse est un groupe de rock progressif aux touches jazz. Avec le temps, l’interprétation a laissé place à la composition, et à la création d’un premier EP : IMPULSE, sorti en 2019. En 2021, Synapse arrive avec un nouvel album. Enregistré au studio Axone et produit par Pierre Danel du groupe Kadinja, il marque pour Synapse un changement vers un son plus puissant et une nouvelle manière de composer. Les mélodies dans le genre “epic” avec une grosse dose de rock, et des passages progressifs sur des harmonies de jazz sont la connexion parfaite pour lier ce que Synapse aime créer et jouer sur scène.

contact.alphanyx@gmail.com https://www.alphanyxrecords.com/

