LA SINGULAR TROPIQUE est un groupe de cumbia, rythme frénétique d’Amérique latine popularisé dans le monde entier. La Casa Consolat vous donne rendez-vous vendredi 15 octobre de 20h à 23h pour un cocktail musical très épicé et caliente, pour danser et se défouler. Viens nous montrer tes pas de danse les plus fous! Javier Riveros – Clavier Dimë Viera – set percusión batterie Hannes Molsa – basse Felipe Ortega Leon – saxo tenor et soprano Miguel Calisto Morales – voix lead et trompette

Prix libre (5€ conseillé)

♫CUMBIA♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

