ÉTÉ ACTIF : Randonnée trotinette électrique tout terrain globe 3T Parking du city stade, 10 août 2023, Singleyrac.

Encadré par un guide professionnel, la balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert à tous.

8 personnes maximum. À partir de 12 ans (et en fonction de la taille !). Chaussures fermées obligatoires. Inscription obligatoire. 2 créneaux horaires : 14h/15h30 ou 15h45/17h15.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 17:15:00. .

Parking du city stade

Singleyrac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Supervised by a professional guide, the ride will start with a briefing and an initiation to the driving of the all-terrain electric scooter. Open to all.

maximum 8 people. From 12 years old (and depending on the size!). Closed shoes required. Registration required. 2 time slots: 2pm-3:30pm or 3:45pm-5:15pm

Supervisado por un guía profesional, el paseo comenzará con una sesión informativa y una iniciación a la conducción del scooter eléctrico todo terreno. Abierto a todos.

máximo 8 personas. A partir de 12 años (¡y dependiendo del tamaño!). Se requiere calzado cerrado. Inscripción obligatoria. 2 franjas horarias: 14:00/15:30 o 15:45/17:15

Die Fahrt wird von einem professionellen Führer begleitet und beginnt mit einem Briefing und einer Einführung in das Fahren mit dem geländegängigen Elektroroller, sodass Sie nur noch Spaß haben müssen. Offen für alle.

maximal 8 Personen. Ab 12 Jahren (und je nach Größe!). Geschlossene Schuhe sind erforderlich. Eine Anmeldung ist erforderlich. 2 Zeitfenster: 14h/15h30 oder 15h45/17h15

Mise à jour le 2023-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides