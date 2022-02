Singing Tots : atelier de comptines en anglais Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Singing Tots : atelier de comptines en anglais Saint-Jean-de-Luz, 25 mars 2022, Saint-Jean-de-Luz. Singing Tots : atelier de comptines en anglais Pôle petite enfance Avenue d’Ichaca Saint-Jean-de-Luz

2022-03-25 10:00:00 – 2022-03-25 11:00:00 Pôle petite enfance Avenue d’Ichaca

Tous les vendredis (hors vacances scolaires) +33 5 59 08 04 04 Venez nous rejoindre avec vos petits pour chanter et écouter des histoires en anglais ! Singing Tots est un atelier de comptines en anglais pour les enfants de 0-3 ans accompagnés d’un parent. Aucune connaissance d’anglais requise.

Pôle petite enfance Avenue d’Ichaca Saint-Jean-de-Luz

