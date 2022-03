SINGING IN THE RENNES ! Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **SINGING IN THE RENNES !** “De “Cool” à “Chicago” en passant par “La mélodie du bonheur”, les musiciennes et musiciens du Melting Notes Orchestra vous invitent à une soirée consacrée aux comédies musicales. Les deux Chefs d’orchestre, Christian BOTHE et François COQUET vont ont concocté un programme qui vous donnera envie de chanter et de danser. Comme d’habitude avec MNO, le concert est gratuit, mais pensez tout de même à réserver ! **► Jeudi 14 avril à 20h30** **Gratuit / réservation prochainement disponible**

"De "Cool" à "Chicago" en passant par "La mélodie du bonheur", les musiciennes et musiciens du Melting Notes Orchestra vous invitent à une soirée consacrée aux comédies musicales.

