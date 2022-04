Singes Théâtre Le Grand Bleu, 21 mai 2022, Lille.

⭐️ **« C’est quoi demain ? »** ⭐️ Création de 4 formes théâtrales légères en extérieur les 21 et 22 mai 2022 dans le cadre du “Cap Docks” à Bois Blancs _________________________ _Singes_ est un texte de Fabrice Melquiot où il est bien sûr question d’un singe, la Mone de Campbell, ce petit primate roux noir et blanc qui vit dans les forêts d’Afrique de l’Ouest ainsi que dans quelques laboratoires français. _Singes_ est un texte où le singe n’est bien sûr pas du tout le sujet ; ce texte est d’abord un très beau dialogue poétique entre un père et sa fille à 4h du matin. Dans leur rêverie nocturne, où on entend tour à tour parler de singes, d’Ulysse, de guitare électrique ou de coquelicot carnivore… Ces deux-là nous embarquent dans une enquête sur le langage ; quel a été le premier mot ? En se livrant au jeu d’un questionnaire rempli d’énigmes, ils essaient ensemble d’approcher au plus près du mys-tère que nous portons en nous depuis nos premiers pas : comment est née notre parole ? **Tout public dès 8 ans.** Texte Fabrice Melquiot Mise en scène Cédric Orain Avec Olivier Brabant et Julie Fidel ___________________________________ « C’est quoi demain ? » est un projet du Grand Bleu en lien avec lille3000 pour l’édition UTOPIA et à destination des nouvelles générations ayant pour vocation la découverte de textes d’auteurs d’aujourd’hui autour de thématiques contemporaines telles que les utopies de demain.

