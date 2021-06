Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Singes – Parce qu’à les regarder, on se voit mieux ! Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Singes – Parce qu’à les regarder, on se voit mieux ! Lannion, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lannion. Singes – Parce qu’à les regarder, on se voit mieux ! 2021-07-01 15:00:00 – 2021-07-30 19:00:00 Galerie d’art 4, Venelle des 3 Avocats

Lannion Côtes d’Armor La diversité,l’originalité de chaque animal avec son expression particulière nous rappelle souvent – nous-mêmes !

Ces grands dessins à l’encre de chine vous immergent entièrement dans ce monde.

Formé à l’école d’arts appliqués Pivaut, Kurios dispose d’une palette créative variée.

Il a illustré « Chateaubriand, une jeunesse bretonne » et d’autres livres jeunesse.

Sa passion pour le dessin, pour les êtres vivants l’a emmené vers ces portraits de singes.

Dans son atelier, vous découvrirez des œuvres complémentaires : ses peintures de portraits qui montrent plus que l’apparence.

Installé à Lannion, son atelier est ouvert à l'année au public (sur rendez-vous).

