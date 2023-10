Cet évènement est passé Journées Nationales de la Réparation Singer Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Savoie Journées Nationales de la Réparation Singer Albertville Albertville, 20 octobre 2023, Albertville. Journées Nationales de la Réparation 20 et 21 octobre Singer Albertville Contrôle gratuit de votre machine à coudre, quelle que soit sa marque !

Si besoin, un devis gratuit et sans engagement vous sera établi. Singer Albertville 9 rue Jacques Porraz 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Singer Albertville Adresse 9 rue Jacques Porraz 73200 Albertville Ville Albertville Departement Savoie Lieu Ville Singer Albertville Albertville latitude longitude 45.672841;6.388877

Singer Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/