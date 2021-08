Lille FLOW Lille, Nord Singemongol présente : Pilote, tome 2 FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

FLOW, le jeudi 9 septembre à 18:00

Entre pack de Duvel et ode à la carrière de Gucci Mane, Singemongol accouchait de “L’histoire de la Ténébreuse Musique” en 2018. Prequel en Pilote, le tome 1 des aventures mongoloïdes voit naître pour cette rentrée la petite soeur : Si comme nous, vous avez hâte d’en savoir plus sur les aventures d’Alkpote, Sidisid, Dela et bien sûr Singemongol, venez découvrir la partie 2. L’auteur prend ses quartiers chez nous, au FLOW, pour la soirée : il y aura de la bédé, un peu de dédidace et (on l’espère) du sale.

Gratuit

la release party FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T21:00:00

