Sing or Die karaoké Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sing or Die karaoké Sing or Die Karaoke, 17 mars 2022, Marseille. Sing or Die karaoké

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars à Sing or Die Karaoke

Jeudi, vendredi ET samedi c’est karaoké sur la scène!!! Venez choisir vos morceaux préférées pour les chanter, massacrer ou sublimer ! Le bar est ouvert a partir de 20h et le karaoke commence a 21 h . L’entrée est gratuit avant 21h et de 3 euros après (plus l’adhésion de 2 euros si vous l’avez pas déjà ! ) Jeudi -Notre cabine est privatisable a partir de 20h , Vendredi et Samedi – la cabine est privatisable entre 20h et 22h . Contactez nous pour les prix et les réservations. ♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T01:30:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T01:30:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Sing or Die Karaoke Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Sing or Die karaoké Sing or Die Karaoke 2022-03-17 was last modified: by Sing or Die karaoké Sing or Die Karaoke Sing or Die Karaoke 17 mars 2022 marseille Sing or Die Karaoke Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône