Marseille Sing or Die Karaoke Bouches-du-Rhône, Marseille Sing or Die Karaoke Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sing or Die Karaoke Sing or Die Karaoke, 19 novembre 2021, Marseille. Sing or Die Karaoke

du vendredi 19 novembre au samedi 20 novembre à Sing or Die Karaoke

Vendredi 19 et Samedi 20 Novembre : De 18h à 21h (uniquement sur réservation avant 20h) vous pouvez louer notre cabine et à partir de 21:00 c’est Sing or Die Karaoke! There is no shame! Venez chanter, massacrer, écorcher, gueuler à tue-tête ou peut-être même sublimer vos morceaux préférés avec Jaggy B. Glitter Face et Lionhell Richbitch Noshame! 3€ (GRATUIT avant 21h) + Adh

Gratuit avant 21h / puis 3€ + adhésion

♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T01:30:00;2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille